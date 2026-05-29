Il 15enne scomparso da una casa famiglia è stato ritrovato grazie a una chiamata alla madre. Durante i tre giorni di assenza, si era nascosto in un’abitazione non specificata. La polizia ha recuperato il ragazzo e ascoltato le sue spiegazioni. La famiglia ha poi contattato le autorità per confermare il ritrovamento. La fuga ha sollevato domande sulla sua motivazione e sul luogo dove si fosse nascosto.

? Domande chiave Perché il ragazzo ha deciso di fuggire dalla casa famiglia?. Dove si è nascosto il quindicenne durante questi tre giorni?. Come ha fatto la madre a rintracciare il figlio scomparso?. Cosa ha spinto il minore a scegliere proprio quel centro sportivo?.? In Breve Fuga volontaria avvenuta tre giorni fa dalla struttura di accoglienza di Calvi.. Localizzazione avvenuta presso un centro sportivo situato alle porte della città.. Indagini in corso sulle motivazioni del minore per prevenire nuovi allontanamenti.. Ritorno del quindicenne sotto la custodia diretta dei genitori biologici.. Il quindicenne scomparso da tre giorni dalla struttura di accoglienza di Calvi è stato rintracciato e consegnato ai familiari dopo una telefonata ricevuta dalla madre nella serata di ieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scomparso Calvi, ritrovato il 15enne: la chiamata alla mamma

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