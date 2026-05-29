Sciopero mezzi Roma 29 maggio | gli orari e le fasce di garanzia

Da gazzetta.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 29 maggio 2026, i mezzi pubblici a Roma non circoleranno per uno sciopero nazionale. I lavoratori dell’azienda di trasporto hanno deciso di incrociare le braccia, influenzando le corse previste per quella giornata. Sono state comunicate le fasce di garanzia, durante le quali i servizi potrebbero essere garantiti, ma i dettagli sugli orari precisi non sono ancora stati resi noti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per la giornata di venerdì 29 maggio 2026 il sindacato Cub e altre sigle hanno proclamato uno sciopero di nazionale generale di 24 ore che coinvolgerà anche il servizio Atac a Roma. Il servizio stesso non sarà garantito tra le 8:30 e le 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. In queste fasce orarie, dunque, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee Atac, sia quelle di superficie che la metropolitana. Andiamo ora a scoprire quali sono le fasce di garanzia per quanto riguarda il servizio Atac e le motivazioni dello sciopero. Due le fasce di garanzia per quanto riguarda il servizio Atac: una al mattino, da inizio servizio fino alle 8:29, e una al pomeriggio, tra le 17 e le 19:59. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sciopero mezzi roma 29 maggio gli orari e le fasce di garanzia
© Gazzetta.it - Sciopero mezzi Roma 29 maggio: gli orari e le fasce di garanzia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Febbraio 2026, sciopero trasporti: orari e date di metro, treni e voli

Video Febbraio 2026, sciopero trasporti: orari e date di metro, treni e voli

Notizie e thread social correlati

Sciopero generale il 29 maggio, ecco i settori a rischio | Gli orari e le fasce di garanzia per i trasportiLo sciopero generale è previsto per il 29 maggio e coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato.

Sciopero mezzi Milano 15 maggio: orari e fasce di garanziaIl sindacato Al Cobas ha annunciato uno sciopero per venerdì 15 maggio 2026 che interesserà il personale dell'azienda di trasporto pubblico locale di...

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Sciopero venerdì 29, TPL a rischio; Roma, sciopero dei trasporti venerdì 29 maggio: mezzi Atac, Cotral e Fs a rischio; Sciopero dei trasporti a Roma venerdì 29 maggio: orari, fasce garantite e mezzi a rischio; Sciopero 29 maggio a Roma e Lazio: orari bus, metro e treni.

sciopero mezzi roma 29Sciopero mezzi Roma 29 maggio: gli orari e le fasce di garanziaI dipendenti dell’Atac incroceranno le braccia venerdì 29 maggio 2026 in occasione di uno sciopero nazionale generale. Ecco gli orari dell'agitazione e le fasce di garanzia ... gazzetta.it

sciopero mezzi roma 29Sciopero a Roma il 29 maggio, stop ai mezzi Atac e ai treni: orari garantiti di bus, metro e tramProclamato lo sciopero generale nazionale tra il 28 e 29 maggio 2026. Coinvolgerà mezzi pubblici anche a Roma. Bus, metro e tram Atac saranno garantiti da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17. fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web