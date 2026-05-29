Venerdì 29 maggio 2026, i mezzi pubblici a Roma non circoleranno per uno sciopero nazionale. I lavoratori dell’azienda di trasporto hanno deciso di incrociare le braccia, influenzando le corse previste per quella giornata. Sono state comunicate le fasce di garanzia, durante le quali i servizi potrebbero essere garantiti, ma i dettagli sugli orari precisi non sono ancora stati resi noti.

Per la giornata di venerdì 29 maggio 2026 il sindacato Cub e altre sigle hanno proclamato uno sciopero di nazionale generale di 24 ore che coinvolgerà anche il servizio Atac a Roma. Il servizio stesso non sarà garantito tra le 8:30 e le 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. In queste fasce orarie, dunque, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee Atac, sia quelle di superficie che la metropolitana. Andiamo ora a scoprire quali sono le fasce di garanzia per quanto riguarda il servizio Atac e le motivazioni dello sciopero. Due le fasce di garanzia per quanto riguarda il servizio Atac: una al mattino, da inizio servizio fino alle 8:29, e una al pomeriggio, tra le 17 e le 19:59. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sciopero mezzi Roma 29 maggio: gli orari e le fasce di garanzia

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Febbraio 2026, sciopero trasporti: orari e date di metro, treni e voli

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