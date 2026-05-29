Sciopero mezzi Milano 29 maggio | orari e fasce di garanzia

Lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano è stato proclamato per il 29 maggio 2026 dal sindacato Cub e altre sigle. La protesta interesserà il personale di Atm. Sono previste fasce di garanzia, ma non sono stati ancora comunicati gli orari precisi.

Il sindacato Cub e altre sigle hanno proclamato uno sciopero generale nazionale per la giornata di venerdì 29 maggio 2026 che coinvolgerà anche il personale dell'Atm, azienda che gestisce i servizi di trasporto pubblico a Milano. Il personale potrà astenersi dal lavoro nei seguenti orari: dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio. In queste fasce orarie, dunque, il servizio non è garantito. Di seguito le fasce di garanzia. Queste, invece, le fasce di garanzia, ovvero gli orari in cui il servizio sarà regolare nonostante lo sciopero: Da inizio servizio fino alle 8:45; dalle 15 alle 18. Lo sciopero è... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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