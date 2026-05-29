In Italia, si sono verificati blocchi di scuole e trasporti durante uno sciopero dichiarato per motivi sindacali. Tuttavia, in piazza si sono uniti anche gruppi pro-Palestina e per la Flotilla. L’adesione ha coinvolto diverse categorie, con manifestazioni che hanno causato disagi su tutto il territorio nazionale. Le autorità hanno segnalato che l’azione è stata promossa ufficialmente per rivendicazioni lavorative, mentre hanno evidenziato anche manifestazioni collaterali con finalità politiche.

L’Italia bloccata dallo sciopero indetto ufficialmente per rivendicazioni sindacali, ma organizzato ufficiosamente con retro-motivazioni che sono sempre le stesse: quelle di un tipico venerdì nero dell’ideologia pro-Pal e pro-Flotilla. Il Paese si risveglia paralizzato, ostaggio del solito calvario inflitto con lo stop che mette in ginocchio trasporti, scuole e servizi essenziali. Una mobilitazione generale di 24 ore promossa dalle sigle del sindacalismo di base (Cobas, Cub, Sgb, Usi) che, dietro lo schermo delle ormai rituali rivendicazioni salariali e contrattuali, nasconde una piattaforma politica radicale, intrisa di vetero-ideologia e retorica anti-governativa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sciopero, Italia bloccata dalle scuole ai trasporti: ufficialmente per motivi sindacali, ma in piazza si sfila coi pro-Pal e per la Flotilla

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