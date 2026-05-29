Venerdì 29 maggio si è verificato uno sciopero generale che ha coinvolto i trasporti a Roma e Milano. I sindacati di base hanno indetto uno sciopero che ha causato lo stop di aerei, treni e mezzi locali nelle due città. La protesta è stata motivata contro le decisioni del governo e l'aumento della spesa militare. Numerosi servizi di trasporto sono stati sospesi o limitati durante la giornata.

Venerdì 29 maggio: i sindacati di base bloccano i trasporti e scendono in piazza contro il governo e la spesa militare. Indetto uno sciopero generale di 24 ore per aerei, treni e mezzi locali a Roma e Milano. A rischio anche sanità, scuola e Vigili del Fuoco Oggi, venerdì 29 maggio 2026, l’Italia affronta una giornata di forte disagio a causa dellosciopero generaleche vede incrociare le braccia i lavoratori di tutte lecategorie pubbliche e private. La protesta è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali di base per denunciare una serie di criticità sociali e politiche: “salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sciopero generale, venerdì nero per trasporti: stop ad aerei, treni e mezzi locali a Roma e Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCIOPERO GENERALE DEL 12 DICEMBRE: LE RAGIONI DELLA CGIL. MANIFESTAZIONE REGIONALE A L'AQUILA

Notizie e thread social correlati

Sciopero dei mezzi a Milano, venerdì nero per i trasporti: a rischio metro, bus e tram. Gli orariA Milano venerdì 27 marzo 2026 si prevede uno sciopero dei mezzi pubblici proclamato dal sindacato Al Cobas, coinvolgendo il personale di Atm.

Sciopero bus e treni, venerdì nero per i trasporti: orari e fasce garantiteVenerdì 29 maggio 2026, gli autobus e i treni non circolano secondo il normale programma.

Temi più discussi: Venerdì nero prima del ponte: lo sciopero generale ferma l'Italia. Trasporti a rischio; Sciopero dei treni a Milano, venerdì nero per i pendolari: orari e treni garantiti; Sciopero generale del 29 maggio, il venerdì nero di trasporti e scuola. Cortei in tutta Italia; Sciopero 29 maggio 2026, treni e bus fermi per 24 ore: orari e fasce garanzia a Roma e Milano.

Aerei, treni, trasporti locali, scuola: nuovo venerdì nero il 29 maggio a causa di uno #sciopero generale nazionale. Ecco tutte le informazioni utili per la #Sicilia x.com

Sciopero 29 maggio, venerdì nero per l’Italia: treni, metro, scuola e sanità a rischioSciopero generale il 29 maggio 2026: disagi per treni, mezzi pubblici, aerei, scuola e sanità. Ecco orari, fasce garantite e servizi a rischio ... panorama.it

Venerdì nero per i trasporti (e non solo): sciopero generale il 29 maggioTreni, metro, bus a rischio in tutta Italia: gli orari e le fasce di garanzia. Sciopero anche per il settore della scuola e della sanità ... dire.it