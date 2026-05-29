Sciopero generale oggi venerdì 29 maggio | a Milano corteo contro la guerra e il carovita
Oggi, venerdì 29 maggio, si svolge uno sciopero generale che coinvolge sia il settore pubblico che quello privato. A Milano, si sono svolti cortei in diverse zone della città. La protesta riguarda questioni legate alla guerra e al caro prezzi. Le manifestazioni sono state organizzate in varie città italiane con manifestazioni pubbliche e cortei. La mobilitazione riguarda diversi settori e ha coinvolto lavoratori e cittadini.
Milano, 29 maggio 2026 – In occasione dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, oggi, venerdì 29 maggio, si tengono cortei in diverse città italiane, tra cui Milano. La giornata di protesta è stata indetta dai sindacati di base Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Usi, Usi Cit e dalle organizzazioni palestinesi in Italia Api e Gpi (Giovani Palestinesi Italiani). Il corteo. Nel capoluogo lombardo il corteo partirà da piazza della Scala alle ore 9.30 per raggiungere l'Università Statale e la Prefettura, dove una delegazione composta dagli organizzatori della mobilitazione chiederà un incontro al prefetto. Le motivazioni. Tra... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
SCIOPERO GENERALE DEL 27 MARZO: LE SCUOLE RESTERANNO DI NUOVO CHIUSE ECCO COSA CÈ DA SAPERE!
Notizie e thread social correlati
Sciopero generale lunedì 18 maggio, a Milano corteo contro il genocidio e l’economia di guerraLunedì 18 maggio si svolge uno sciopero generale a livello nazionale con manifestazioni e cortei in diverse città.
Sciopero generale venerdì 29 maggio, coinvolta anche la scuolaVenerdì 29 maggio si svolgerà uno sciopero generale che interesserà tutte le categorie pubbliche e private, compreso il settore scuola, inclusi il...
Temi più discussi: SCIOPERO GENERALE venerdì 29 maggio – 24 h; Sciopero generale venerdì 29 maggio: tutti i trasporti a rischio alla vigilia del ponte (e sabato di passione sull'AutoBrennero), gli orari; Sciopero dei mezzi a Milano, caos per 24 ore: gli orari di metro, bus, treni e le fasce di garanzia; Al via lo sciopero generale: trasporti, scuola e sanità, tutti i settori coinvolti oggi.
Oggi sciopero generale: a rischio treni, aerei e metro. Le fasce di garanzia facebook
Geofor comunica che, per venerdì 29 Maggio 2026, è stato proclamato uno sciopero generale NAZIONALE per l’intera giornata da alcune sigle sindacali: comune.calcinaia.pi.it/novita/geofor-… x.com
Oggi c'è lo sciopero generale nazionale. Trasporti, scuola, medici: tutti gli orari e le fasce garantiteDisagi per venerdì 29 maggio: la mobilitazione è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali di base e coinvolge sia i settori pubblici che privati. Incrociano le braccia anche il personale autost ... today.it
Sciopero generale venerdì 29 maggio, trasporti a rischio: bus, metro, treni e aerei, gli orari e le fasce di garanziaSciopero generale, venerdì nero sul fronte dei trasporti e dei servizi pubblici. Oggi, venerdì 29 maggio 2026, è infatti previsto ... msn.com