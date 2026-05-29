Oggi, venerdì 29 maggio, si svolge uno sciopero generale che coinvolge sia il settore pubblico che quello privato. A Milano, si sono svolti cortei in diverse zone della città. La protesta riguarda questioni legate alla guerra e al caro prezzi. Le manifestazioni sono state organizzate in varie città italiane con manifestazioni pubbliche e cortei. La mobilitazione riguarda diversi settori e ha coinvolto lavoratori e cittadini.

Milano, 29 maggio 2026 – In occasione dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, oggi, venerdì 29 maggio, si tengono cortei in diverse città italiane, tra cui Milano. La giornata di protesta è stata indetta dai sindacati di base Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Usi, Usi Cit e dalle organizzazioni palestinesi in Italia Api e Gpi (Giovani Palestinesi Italiani). Il corteo. Nel capoluogo lombardo il corteo partirà da piazza della Scala alle ore 9.30 per raggiungere l'Università Statale e la Prefettura, dove una delegazione composta dagli organizzatori della mobilitazione chiederà un incontro al prefetto. Le motivazioni. Tra... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sciopero generale oggi, venerdì 29 maggio: a Milano corteo contro la guerra e il carovita

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