Sciopero generale nazionale Trasporti scuola e sanità | tutti gli orari e le fasce garantite

Venerdì 29 maggio si svolge uno sciopero generale di 24 ore che interessa trasporti, scuole e sanità. Sono previsti disagi in vari settori pubblici e privati. Sono state annunciate fasce orarie garantite per alcune attività, ma si attendono interruzioni e cancellazioni di servizi durante la giornata. Nessuna informazione specifica sui percorsi o sulle modalità di protesta.

Oggi, venerdì 29 maggio, giornata di sciopero generale nazionale di 24 ore. Disagi in vista: l'agitazione riguarda fra gli altri trasporti, scuole e sanità, e coinvolge sia i settori pubblici che privati. La mobilitazione è stata proclamata dalla Confederazione unitaria di base (Cub) insieme ai. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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SCIOPERO GENERALE (Cgil) - Venerdi 12 dicembre - Trasporti, Treni, Scuola, Bus, Metro, Tram, Uffici

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