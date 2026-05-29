Sciopero generale il 29 maggio ecco i settori a rischio | Gli orari e le fasce di garanzia per i trasporti

Da tgcom24.mediaset.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 29 maggio si svolgerà uno sciopero generale indetto da vari sindacati che coinvolge settori pubblici e privati. Tra le aree interessate ci sono la sanità e i trasporti, con possibili disagi previsti. Sono state annunciate fasce di garanzia e orari specifici per i servizi di trasporto pubblico. La mobilitazione potrebbe influire sulle attività quotidiane e sui servizi essenziali in tutto il territorio.

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Sciopero generale proclamato per venerdì 29 maggio dalla Confederazione Unitaria di Base, insieme a Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit: l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano "salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza". La mobilitazione coinvolge sia il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali., Come sottolineato dal ministero dei Trasporti, il comparto aereo incrocia le braccia dalla mezzanotte e fino alle 23. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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