Sciopero generale del 29 maggio | disagi per treni e Trenord anche a Como bus Asf regolari

Lo sciopero generale del 29 maggio ha causato disagi ai servizi di Trenord a Como, con sospensioni e riduzioni delle corse dei treni. I servizi di bus gestiti dall'azienda ASF sono rimasti regolari durante la giornata. La protesta, indetta da varie sigle sindacali di base, ha interessato anche altre zone e trasporti pubblici a livello nazionale.

Giornata potenzialmente complicata per pendolari e viaggiatori anche in provincia di Como quella di venerdì 29 maggio, a causa dello sciopero generale nazionale proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base. Lo stop interesserà in particolare il settore ferroviario, con possibili. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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SCIOPERO GENERALE lunedi 18 maggio 2026 - Orari e disagi - Settori coinvolti e motivi dello sciopero

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