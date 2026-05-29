Venerdì 29 maggio 2026 si svolge uno sciopero generale di 24 ore che interessa trasporti, scuola e sanità. La protesta coinvolge sia il settore pubblico che quello privato ed è stata proclamata da diverse sigle sindacali autonome e di base. Durante la giornata sono state garantite alcune fasce di servizio minimo, mentre molte attività sono ferme o ridotte. Lo sciopero si concentra in tutto il territorio nazionale.

Oggi, venerdì 29 maggio 2026, è in corso uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolge sia il settore pubblico sia quello privato, proclamato da diverse sigle sindacali autonome e di base. Una mobilitazione ampia, che tocca trasporti, scuola, sanità e pubblica amministrazione, con disagi già in atto fin dalla serata di ieri. Le rivendicazioni vanno dall’adeguamento dei salari alla lotta contro la precarietà lavorativa, dal contrasto allo smantellamento del welfare fino alle posizioni di politica internazionale. Tra queste, la richiesta di interrompere i rapporti commerciali con Israele e il no all’aumento delle spese militari. I sindacati parlano esplicitamente di “salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero generale 29 maggio, trasporti, scuola e sanità a rischio: le fasce garantite

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Sciopero generale del 18 maggio, dai trasporti alla scuola

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