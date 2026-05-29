A Milano, durante lo sciopero del trasporto pubblico, le linee metropolitane M2, M3 e M4 hanno funzionato in modo intermittente, causando disagi. La circolazione delle metropolitane è ripresa solo dopo le otto di mattina, con alcuni tratti che sono rimasti inattivi o con servizi ridotti. La protesta ha coinvolto il settore dei trasporti pubblici, portando a interruzioni e ritardi nel servizio.

(LaPresse) A Milano, nel giorno dello sciopero del trasporto pubblico, la circolazione delle linee metropolitane è rimasta parzialmente attiva dopo le ore 8.45. Secondo quanto comunicato da ATM, le linee M1, M4 e M5 restano in servizio regolare, mentre la M2 è attiva nel tratto tra Abbiategrasso e Gobba e la M3 tra Centrale e San Donato. A partire dalle 9.30, una manifestazione potrebbe però causare rallentamenti, deviazioni e possibili variazioni del servizio su alcune linee. Le immagini mostrano la situazione alla fermata della metropolitana di Stazione Centrale. Nel corso della mattinata si segnalano ulteriori disagi con chiusure parziali: la M3 tra Comasina e Centrale e la M2 tra Gobba e Gessate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero a Milano, metro a singhiozzo: disagi su M2, M3 e M4

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