Venerdì 29 maggio, sono previsti scioperi che coinvolgono treni, aerei, scuole e strutture sanitarie. In particolare, i servizi di trasporto pubblico potrebbero subire disagi, con alcune fasce di garanzia per i viaggi, come le ore di punta o i servizi essenziali. Le proteste riguardano sia il settore pubblico che quello privato, con manifestazioni e sospensioni di attività previste in diversi settori.

Oggi, venerdì 29 maggio, a fermarsi sono tutte le categorie pubbliche e private, in uno sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che rivendicano sui salari, sulla precarietà dello stato sociale e sulla politica estera, in particolare rispetto al "finanziamento del riarmo". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sciopero 29 maggio 2026, fermi treni, aerei, scuola e sanità: i settori a rischio e le fasce garantite per i trasporti

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