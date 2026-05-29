I termini per l’utilizzo dello spazio gioco per bambini sono stati prorogati. La graduatoria per i bambini sotto i 18 mesi stabilisce chi può accedere al servizio. La gratuità totale del servizio educativo è riservata a determinate categorie di bambini, secondo i criteri stabiliti. Non sono forniti dettagli specifici sui criteri di accesso o sulla durata della proroga.

? Punti chiave Come funziona la graduatoria per i bambini sotto i 18 mesi?. Chi ha diritto alla gratuità totale del servizio educativo?. Dove si scarica il modulo per presentare la domanda entro giugno?. Quali criteri economici determineranno la selezione dei beneficiari?.? In Breve Scadenza domande fissata al 10 giugno per bambini tra 18 e 36 mesi.. Servizio per 24 bambini con impegno quotidiano di 5 ore dal lunedì al venerimo.. Gratuità totale per la prima fascia di reddito e compartecipazione per la seconda.. Progetto finanziato dal fondo nazionale tramite l'assessorato regionale della famiglia.. Le famiglie di Sciacca hanno tempo fino al... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciacca: prorogati i termini per lo spazio gioco dei bambini

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