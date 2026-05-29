Schlein Costamagna e Cacciari ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 30 maggio Con Travaglio e Scanzi

Da ilfattoquotidiano.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio alle 21:30, su Nove, va in onda una nuova puntata di “Accordi&Disaccordi” condotto da Luca Sommi. Ospiti della serata sono la segretaria di un partito, un docente di filosofia e un giornalista. La trasmissione affronta temi di attualità con interventi di ospiti noti. La puntata vede la partecipazione anche di altri due giornalisti, uno noto per i suoi approfondimenti e l’altro per le sue opinioni politiche.

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Nuovo appuntamento con l’attualità sul Nove con il talk “Accordi&Disaccordi”, condotto da Luca Sommi: in prima serata sabato 30 maggio alle 21:30. Ospiti la segretaria del Partito democratico Elly Shlein, il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari e la giornalista Luisella Costamagna. Al centro della discussione i risultati de lle amministrative, che hanno acceso il dibattito politico italiano, nonché gli scenari internazionali sempre caldi, tra la ripresa dei bombardamenti americani sull’Iran, la ricerca di un accordo e l ‘invasione del Libano da parte dell’esercito israeliano. Come da tradizione, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi analizzano i fatti più importanti della settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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