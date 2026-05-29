Schianto tra un' ambulanza e un' utilitaria | tre persone ferite

Da napolitoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte tra Pompei e Castellammare, all’incrocio tra via Ripuaria e la Statale 145, si è verificato uno scontro tra un’ambulanza e un’utilitaria. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone. La dinamica esatta non è ancora chiara, e le autorità stanno svolgendo le verifiche del caso. Nessuno dei conducenti è deceduto, ma i feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Paura nella notte tra Pompei e Castellammare, all’incrocio tra via Ripuaria e la Statale 145. Un’ambulanza è rimasta coinvolta in un incidente stradale con una Fiat Panda. Tre le persone ferite, nessuna in modo grave. Sono state medicate sul posto dai sanitari arrivati dopo lo schianto.Secondo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

AMBULANZA SI SCHIANTA, QUATTRO FERITI

Video AMBULANZA SI SCHIANTA, QUATTRO FERITI

Notizie e thread social correlati

Schianto sulla Statale, due persone feriteNella mattinata di oggi, sulla strada statale 12 all’incrocio con via di Campolungo, nel comune di San Giuliano Terme, si è verificato un incidente...

Incidente tra due auto sulla via del Mare in Cilento: tre persone ferite in ospedaleNella serata di ieri, due automobili sono entrate in collisione sulla via del Mare a Perdifumo, nel Cilento.

Temi più discussi: Ruba l'ambulanza dopo lo schianto in A14; Schianto in Tangenziale Est tra un'auto e una moto, grave ragazzo di 23 anni; Incidente tra auto e moto a Olginate: 51enne trasportato in ospedale; Incidente stradale, investito bambino di 2 anni.

Schianto tra due auto all’incrocio: donna in ospedaleSchianto all’incrocio tra strada dei Confini e strada delle Campore (Terni) intorno alle 19. L’impatto tra due auto Fiat condotte da due donne. Ad avere la peggio, la passeggera dell’auto che procedev ... umbria24.it

schianto tra un ambulanzaAmbulanza si ribalta dopo lo schianto a Desio: quattro feriti e soccorsi sul postoAmbulanza si ribalta dopo lo scontro con un’auto in via per Binzago: quattro persone soccorse e traffico in tilt nella zona dell’incidente a Desio. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web