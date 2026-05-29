Schianto tra un' ambulanza e un' utilitaria | tre persone ferite
Nella notte tra Pompei e Castellammare, all’incrocio tra via Ripuaria e la Statale 145, si è verificato uno scontro tra un’ambulanza e un’utilitaria. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone. La dinamica esatta non è ancora chiara, e le autorità stanno svolgendo le verifiche del caso. Nessuno dei conducenti è deceduto, ma i feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie.
Paura nella notte tra Pompei e Castellammare, all’incrocio tra via Ripuaria e la Statale 145. Un’ambulanza è rimasta coinvolta in un incidente stradale con una Fiat Panda. Tre le persone ferite, nessuna in modo grave. Sono state medicate sul posto dai sanitari arrivati dopo lo schianto.Secondo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
AMBULANZA SI SCHIANTA, QUATTRO FERITI
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