Schianto tra un' ambulanza e un' utilitaria | tre persone ferite

Notizia in breve

Nella notte tra Pompei e Castellammare, all’incrocio tra via Ripuaria e la Statale 145, si è verificato uno scontro tra un’ambulanza e un’utilitaria. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone. La dinamica esatta non è ancora chiara, e le autorità stanno svolgendo le verifiche del caso. Nessuno dei conducenti è deceduto, ma i feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie.