Schianto tra tre auto a Gotra di Albareto | due persone ferite in ospedale

Da parmatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella mattinata di venerdì 29 maggio, a Gotra di Albareto, si è verificato uno scontro tra tre auto. Due persone sono state trasportate in ospedale per ferite riportate nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la scena e raccogliere i dettagli dell’incidente. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

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Nella mattinata di venerdì 29 maggio si è verificato un grave incidente stradale in località Gotra, nel comune di Albareto. Per cause in corso di accertamento tre auto si sono scontrate. Due persone, che si trovavano all'interno dei veicoli, sono rimaste ferite e sono state trasportate. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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