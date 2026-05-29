Schianto tra tre auto a Gotra di Albareto | due persone ferite in ospedale

Notizia in breve

Nella mattinata di venerdì 29 maggio, a Gotra di Albareto, si è verificato uno scontro tra tre auto. Due persone sono state trasportate in ospedale per ferite riportate nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la scena e raccogliere i dettagli dell’incidente. Le cause sono ancora in fase di accertamento.