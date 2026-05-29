Un uomo di 34 anni è morto dopo aver investito un albero mentre pedalava in bicicletta lungo una strada di Albinea. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e non ci sono state altre vetture coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente. La vittima era di origine nigeriana e senza fissa dimora. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Albinea (Reggio Emilia), 29 maggio 2026 - Dramma della strada ad Albinea, dove un uomo di 34 anni, di origine nigeriana e senza fissa dimora, ha perso la vita in seguito a uno schianto in bici contro un albero sul ciglio della carreggiata. E’ accaduto in via Filippo Re. Poco dopo le otto, all’altezza del civico 2, ad inizio strada, un passante ha notato la presenza del corpo di uomo a terra, accanto alla bicicletta. Immediato l’allarme con l’intervento sul posto dell’ambulanza della Croce verde locale, dell’automedica di Scandiano, mobilitando pure l’elisoccorso di Parma, alzatosi in volo ma poi non arrivato sul posto in quanto ci si è resi conto che il 34enne era già privo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto in bici contro albero, perde la vita ad Albinea

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