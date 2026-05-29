Durante controlli contro reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale e quelli territoriali hanno sequestrato un’area di castagneto. È stata denunciata una persona per aver tagliato illegalmente e furtivamente piante nella zona. L’operazione si inserisce in un’azione di prevenzione e repressione di attività illegali sul territorio. L’area è stata sottoposta a sequestro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, denunciano una persona, per taglio abusivo e furtivo di piante. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari permetteva di accertare che un 50 enne del posto, in area sottoposta a vincolo idrogeologico e ad elevato rischio frana, aveva tagliato circa 15.000 metri quadrati di bosco ceduo castanile di proprietà privata, in assenza di qualsiasi autorizzazione. Inoltre, nello stesso fondo, con l’ausilio di un mezzo meccanico, aveva proceduto ad effettuare un movimento terra abusivo, al fine di realizzare una pista in terra battuta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scempio ambientale nel castagneto: denunciato, sequestrata l’area

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