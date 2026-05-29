Scavolini | Vedere la mia storia mi emoziona profondamente

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al cinema Adriano di Roma, si è svolta una proiezione speciale di un docu-film sulla vita di Valter Scavolini. La serata ha visto la partecipazione di numerosi invitati, tra amici e colleghi, che hanno assistito alla narrazione della sua storia personale e professionale. Durante l’evento, sono state mostrate immagini e filmati d’archivio, mentre il protagonista ha commentato con emozione il suo percorso. La proiezione si è conclusa con applausi e momenti di commozione.

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Grande festa l’altra sera al cinema Adriano di Roma per la proiezione del docu-film sulla vita di Valter Scavolini. Nessuna sorpresa perché l’imprenditore si è presentato in sala accompagnato dalla moglie Marisa, dai figli e dai parenti. Era la prima proiezione pubblica, dopo quella nel salotto di casa a villa Vittoria, di questo racconto che si snoda, tra lavoro, famiglia e imprese sportive, dai primi anni del dopoguerra fino ai giorni d’oggi. Sala piena. Anzi gremita per quest’opera che è stata realizzata dal nipote di Valter Scavolini, Mattia Zanca. In sala ad assistere alla proiezione Lorella Cuccarini, che è stata testimonial per anni della "più amata dagli italiani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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