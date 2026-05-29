Una cerimonia ufficiale ha segnato l’insediamento di un nuovo sindaco, che ha indossato la fascia tricolore. Alla presenza di familiari e amici, ha assunto formalmente l’incarico, sottolineando che la vittoria alle elezioni è stata inaspettata. L’evento, che ha coinvolto il passaggio di consegne, ha rappresentato l’inizio di un mandato con responsabilità istituzionali.

La fascia tricolore sulle spalle, gli affetti più vicini accanto e la consapevolezza di un compito che entra nella dimensione istituzionale della città. Si è svolta ieri in Comune di Fermo, la proclamazione ufficiale del neo sindaco Alberto Maria Scarfini, al termine dell’iter formale successivo alle elezioni amministrative che hanno consegnato alla coalizione civica la vittoria già al primo turno. Un momento solenne, scandito dai passaggi previsti dalla procedura ufficiale: la lettura dell’atto formale da parte del presidente della commissione elettorale Francesco De Perna magistrato del tribunale di Fermo, gli adempimenti conclusivi e infine la proclamazione del nuovo primo cittadino con la consegna della fascia tricolore, simbolo dell’autorità amministrativa e della rappresentanza dell’intera comunità fermana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scarfini, il via ufficiale: "Vittoria impensabile"

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