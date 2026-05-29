Scandiano ospita fino al 31 maggio il FestivalLove, una tre giorni dedicata all’amore. La manifestazione si svolge nelle piazze della città e celebra anche il legame con il poeta Matteo Maria Boiardo, nato nel 1441 a Scandiano, autore de “L’Inamoramento de Orlando”. La rassegna, che dura dieci anni, propone eventi e iniziative legate ai temi dell’amore e della cultura locale.

Un amore che dura da 10 anni. Si chiama FestivaLove e invaderà le piazze di Scandiano di Reggio Emilia, da oggi al 31 maggio, nel nome di quel Matteo Maria Boiardo che proprio a Scandiano nacque nel 1441 e cantò L’Inamoramento de Orlando. Scandiano dunque si prepara ad accogliere la decima edizione della kermesse che dal 2015 a oggi – con l’eccezione della pausa dettata dal Covid – si è costruito via via un’identità originale, mettendo insieme grandi ospiti, spettacoli, musica dal vivo, progettualità artistiche diffuse e una forte partecipazione della città. Il cuore del festival sarà ancora una volta nei Giardini della Rocca dei Boiardo, ma il festival si muoverà anche tra le piazze Fiume, Spallanzani, piazza I Maggio, Boiardo, corso Garibaldi, la biblioteca Salvemini e altri luoghi simbolo della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scandiano celebra l’amore. La tre giorni di FestivalLove

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tre giorni tra fiori, musica e tradizione: Trebaseleghe celebra la primaveraTrebaseleghe si appresta a vivere un fine settimana dedicato alla primavera, con appuntamenti che coinvolgono fiori, musica e tradizioni locali.

Ravenna celebra il mare: tre giorni di eventi tra Darsena e MarinaDa domani al 12 aprile, Ravenna ospiterà una serie di eventi dedicati al mare nella Darsena e alla Marina, in occasione della Giornata Nazionale del...

Temi più discussi: Scandiano celebra l’amore. La tre giorni di FestivalLove; Scandiano, al via domani la decima edizione di FestivaLOVE; FestivaLOVE compie 10 anni | Scandiano si accende di cultura.

Scandiano celebra l’amore. La tre giorni di FestivalLoveUn amore che dura da 10 anni. Si chiama FestivaLove e invaderà le piazze di Scandiano di Reggio Emilia, da oggi al 31 maggio, nel nome di quel Matteo Maria Boiardo che proprio a Scandiano nacque nel 1 ... ilrestodelcarlino.it

FestivaLOVE al via: venerdì Scandiano inaugura la decima edizioneLa città di Scandiano si prepara a innamorarsi di nuovo. Domani, venerdì 29 maggio, prende ufficialmente il via la decima edizione di FestivaLOVE – Innamorati a Scandiano, il festival delle arti che p ... sassuolo2000.it