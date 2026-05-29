Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 10, nell’istituto comprensivo di Reggio Calabria, si svolgerà l’evento “Scala Mentis – Ogni passo è un no alle mafie”. La manifestazione si terrà nel cortile del plesso “Pirandello” e coinvolgerà studenti e insegnanti in un momento dedicato alla sensibilizzazione contro le mafie. L’iniziativa ha un carattere simbolico e mira a promuovere l’educazione civica attraverso un messaggio diretto e concreto.