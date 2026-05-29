Scala Mentis | ogni passo è un no alle mafie
Sabato 30 maggio alle 10, nell’istituto comprensivo di Reggio Calabria, si svolgerà l’evento “Scala Mentis – Ogni passo è un no alle mafie”. La manifestazione si terrà nel cortile del plesso “Pirandello” e coinvolgerà studenti e insegnanti in un momento dedicato alla sensibilizzazione contro le mafie. L’iniziativa ha un carattere simbolico e mira a promuovere l’educazione civica attraverso un messaggio diretto e concreto.
Un messaggio forte, simbolico e profondamente educativo partirà dall’Istituto Comprensivo “Falcomatà–Archi” di Reggio Calabria, dove sabato 30 maggio, alle ore 10, presso il cortile del plesso “Pirandello”, si terrà “Scala Mentis – Ogni passo è un no alle mafie”, evento culturale promosso dalla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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