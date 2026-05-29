Le tensioni nel Golfo Persico e il rischio di escalation nello Stretto di Hormuz stanno influenzando i costi quotidiani. Le borse registrano cali e i prezzi del petrolio aumentano, mentre i mercati energetici temono interruzioni nelle forniture. Le tensioni tra le nazioni coinvolte hanno portato a un aumento della volatilità sui mercati finanziari e a una maggiore preoccupazione per le ripercussioni economiche globali.

Le tensioni internazionali nel Golfo Persico e il rischio di escalation nello Stretto di Hormuz iniziano a farsi sentire anche sull’economia locale. A lanciare l’allarme è la Cna, che evidenzia come il rincaro di petrolio, carburanti ed energia rischi di trasformarsi in una nuova stangata per micro e piccole imprese. A essere colpite non sono soltanto le grandi industrie energivore o il trasporto internazionale, ma anche le attività artigiane e di prossimità: manutentori, impiantisti, tecnici, artigiani, taxi, Ncc e piccole aziende di trasporto. Secondo l’analisi di Cna, l’aumento del gasolio potrebbe costare quasi mille euro l’anno a un artigiano che utilizza un furgone per lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Saverio Banini: "Tensioni internazionali grave minaccia per i costi quotidiani"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Crocieristica: Norwegian taglia gli utili per costi e tensioniNel settore delle crociere, Norwegian ha annunciato una riduzione degli utili a causa dell’aumento dei costi legati al carburante e delle tensioni...

Petros Markaris: "Caro affitto, quanto mi costi. I problemi quotidiani sono un thriller. Basta lamentele: bisogna protestare"Il problema del caro affitti sta assumendo proporzioni sempre più evidenti in Italia e in Grecia.

Si parla di: Saverio Banini: Tensioni internazionali grave minaccia per i costi quotidiani; Guerra e impennata dei prezzi: a farne le spese le piccole imprese e i consumatori.