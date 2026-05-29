Satelliti e scudi digitali I progetti degli studenti che esplorano il futuro

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli studenti hanno sviluppato diversi progetti innovativi, tra cui un prototipo di dispositivo anfibio progettato per trasportare aiuti e medicinali in aree difficili da raggiungere. Altri lavori includono sistemi di monitoraggio satellitare e scudi digitali per proteggere reti informatiche. I progetti mirano a integrare tecnologia avanzata, come satelliti e strumenti digitali, per migliorare la gestione delle emergenze e la sicurezza. Nessuna delle iniziative è ancora in fase di produzione commerciale.

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C’è chi ha progettato un prototipo di dispositivo anfibio, capace di trasportare aiuti, medicinali e il cane da salvataggio in ausilio ai soccorritori durante la ricerca delle persone disperse in caso di alluvioni, fino a chi ha immaginato di trasformare l’interno di un camper all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione, dotandolo di comfort, ma anche di mobili originali, come nel caso del riadattamento di un modello di solito usato in farmacia. Poi ci sono programmi che mirano a favorire il turismo lento e quello dei borghi marchigiani. O ancora chi ipotizza interventi nel distretto del calzaturiero, oppure misure di "scudo" digitale per le imprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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