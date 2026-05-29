A Livorno, un uomo di 40 anni è stato arrestato per aver colpito un bambino con un sasso e aver tentato di rubargli la bici. Il giorno successivo, il bambino ha riconosciuto l’aggressore, che è stato fermato dalla polizia. L’uomo ha opposto resistenza durante l’arresto.

Eseguito un arresto per rapina a Livorno, dove un quarantenne è stato fermato dopo essere stato riconosciuto dalla giovane vittima. L’uomo è stato condotto in carcere dopo aver opposto resistenza agli agenti e aver minacciato il personale intervenuto. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto luogo nel pomeriggio del 21 maggio, quando una pattuglia della Sezione Volanti si è recata in via della Meridiana. Qui, un bambino aveva riconosciuto senza esitazione l’autore di una rapina subita il giorno precedente. Il 20 maggio, infatti, il minore si trovava al parco “Parterre” in compagnia di alcuni amici, quando un individuo si è avvicinato e, dopo avergli lanciato una bottiglia e un sasso, si è impossessato della sua bicicletta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sasso contro un bimbo a Livorno e furto della bici, il piccolo lo incastra il giorno dopo: 40enne arrestato

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