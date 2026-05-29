All’indomani del voto amministrativo, il Movimento 5 Stelle di Avellino apre immediatamente una nuova fase politica. La Coordinatrice provinciale del M5S, Maura Sarno, rivendica con orgoglio lo straordinario risultato raggiunto ad Avellino, un dato politico di grande rilievo che proietta il capoluogo irpino tra le esperienze più significative del Movimento 5 Stelle a livello nazionale. Storicamente, il Movimento 5 Stelle ha sempre affrontato le competizioni amministrative dovendo fare i conti con un radicamento territoriale ancora in fase di consolidamento. Eppure, grazie a un’intensa campagna elettorale, alla credibilità dei candidati e a un lavoro politico costante e capillare, il M5S ad Avellino ha registrato un risultato importante, portando il Movimento irpino sul podio delle migliori performance amministrative ottenute in Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sarno (M5S): “Dopo il voto si apre una nuova fase politica per Avellino”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Pd apre una nuova fase politica a Scafati: tesseramento al viaIl Partito Democratico di Scafati ha annunciato l’avvio di una nuova fase di tesseramento e confronto politico.

M5S Avellino, Maura Sarno nuova coordinatrice provincialeMaura Sarno è stata nominata nuova coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle ad Avellino.

Temi più discussi: M5S Avellino: il consenso elettorale diventa progetto politico e amministrativo; COMUNE DI SARNO. L’ULTIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE FINISCE AL VAGLIO DELLA PROCURA; IL COMUNE DI SARNO RENDE OMAGGIO ALLA FIGURA DEL PROFESSORE PASQUALE VERSACE.

Coltellate nel Sarno dopo la rissa due minori in comunitàColtellate in strada dopo un litigio scoppiato nel locale, due minorenni finiscono in comunità per tentato omicidio. Hanno 15 e 16 anni i due giovani - originari della provincia di Napoli - che il 22 ... ilmattino.it

Sarno, raid armato nell'area mercato: 24enne nei guai per tentato omicidioAveva subito un agguato, lo scorso 26 febbraio nel 2024 a Sarno, dinanzi a una yogurteria. Sarebbe stato quello il pretesto che, mesi dopo, a luglio, lo spinse a vendicarsi. Con l'accusa di tentato ... ilmattino.it