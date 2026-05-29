R eggio Emilia, 29 mag. (askanews) – L’11 settembre 2027 Elisa celebrerà 30 anni di carriera con un live unico alla RCF Arena di Reggio Emilia, detta anche Campovolo. A dare l’annuncio è stata la stessa cantautrice che ha invitato giornalisti e alcuni fan nella gigantesca venue. Leggi anche › Le 15 canzoni più belle dedicate ai figli. Da Bob Dylan a Brunori Sas, da Stevie Wonder a Elisa Elisa annuncia il suo Campovolo: appuntamento l’11 settembre 2027. “ Campovolo è sinonimo di grandissimi numeri, energia travolgente, festa e un profondo amore condiviso per la musica. È un assoluto onore poter festeggiare il mio trentennale in questo luogo. L’idea è nata dal desiderio di creare un evento unico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sarà molto più di un concerto: sarà una "città temporanea" di musica, festa e benessere, con area campeggio e zone per bambini, tutto nel segno della sostenibilità

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L'infanteria sarà molto più debole nell'11°? reddit

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