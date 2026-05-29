Santa Piada celebra la regina romagnola con Frida Vasini dieci stand e 30 varianti di piadina

Da riminitoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dalla tradizione custodita grazie alle azdore romagnole, alla sua evoluzione contemporanea come street food moderno. Il 26 e il 27 giugno, nel cuore di Santarcangelo di Romagna, torna “Santa Piada”: due giorni di festa per celebrare uno dei simboli più autentici della cultura gastronomica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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