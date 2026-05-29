Santa Marina sciolto il Consiglio Comunale | nominato il Commissario Prefettizio

Da salernotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Prefetto di Salerno ha sospeso il Consiglio Comunale di Santa Marina dopo le dimissioni irrevocabili del sindaco, presentate e decise entro i termini previsti dalla legge. Al suo posto, è stato nominato un commissario prefettizio.

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Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale di Santa Marina, in seguito alle dimissioni presentate dal sindaco Giovanni Fortunato, diventate irrevocabili una volta decorsi i venti giorni stabiliti dalla legge. L'ormai ex primo cittadino ha deciso di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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