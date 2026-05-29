Santa Marina sciolto il Consiglio Comunale | nominato il Commissario Prefettizio
Il Prefetto di Salerno ha sospeso il Consiglio Comunale di Santa Marina dopo le dimissioni irrevocabili del sindaco, presentate e decise entro i termini previsti dalla legge. Al suo posto, è stato nominato un commissario prefettizio.
Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale di Santa Marina, in seguito alle dimissioni presentate dal sindaco Giovanni Fortunato, diventate irrevocabili una volta decorsi i venti giorni stabiliti dalla legge. L'ormai ex primo cittadino ha deciso di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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