A Santa Barbara, la Centrale ha organizzato una giornata dedicata all’incontro e alla memoria condivisa. L’evento si è svolto il 29 maggio 2026 ad Arezzo, coinvolgendo la comunità locale. Durante l’iniziativa sono stati presentati racconti e testimonianze sul ruolo della centrale nel territorio. L’obiettivo è stato rafforzare i legami tra la comunità e il sito storico, attraverso momenti di confronto e memoria collettiva.

Arezzo, 29 maggio 2026 – ‘Le storie che continuano a costruire comunità’: con questo titolo, la Centrale di Santa Barbara ha ospitato una giornata dedicata all’incontro, alla memoria condivisa e alla relazione con il territorio. L’iniziativa, organizzata da ASDEM (Associazione Seniores Dirigenti Energia e Multiservizi), di cui fanno parte anche molti ex dipendenti Enel che hanno scelto di mantenere vivo il proprio legame con l’azienda, ha trasformato gli spazi della centrale in un luogo di partecipazione aperto alle famiglie e al territorio. Il gruppo, composto da oltre 30 persone, ha visitato la moderna centrale di produzione e l’area mineraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santa Barbara: ‘Le storie che continua a costruire comunità’

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