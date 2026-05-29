Sanremo rissa tra madri e figlie al parco | una tredicenne in shock

Notizia in breve

A Sanremo, una lite tra madri e figlie al parco è degenerata in una rissa. Durante l’alterco, sono stati coinvolti diversi membri delle famiglie, con alcune aggressioni fisiche tra le donne e le ragazze. Una tredicenne è rimasta in stato di shock a seguito degli eventi. Le persone coinvolte sono state identificate come madri e figlie, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle identità o sulle cause precise del diverbio.