Sanremo rissa tra madri e figlie al parco | una tredicenne in shock
A Sanremo, una lite tra madri e figlie al parco è degenerata in una rissa. Durante l’alterco, sono stati coinvolti diversi membri delle famiglie, con alcune aggressioni fisiche tra le donne e le ragazze. Una tredicenne è rimasta in stato di shock a seguito degli eventi. Le persone coinvolte sono state identificate come madri e figlie, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle identità o sulle cause precise del diverbio.
? Punti chiave Come è degenerata la lite tra le madri dopo il diverbio?. Chi sono le persone coinvolte nelle aggressioni fisiche tra le famiglie?. Perché la tredicenne ha manifestato un violento attacco di panico?. Cosa hanno scoperto gli investigatori sulle responsabilità dello scontro?.? In Breve Scontro avvenuto venerdì 29 maggio 2026 nei giardini di Borgo Opaco a Sanremo.. Croce Verde di Sanremo assiste una donna ferita da graffi e schiaffi.. Matuzia Emergenza soccorre una tredicenne colpita da violento attacco di panico.. Polizia indaga sulle responsabilità delle famiglie di origine straniera coinvolte nella rissa.. Nel tardo pomeriggio... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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