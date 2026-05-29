In Italia, 2,4 milioni di visite sanitarie sono state bloccate, con un ritardo del 21%. Questa situazione ha portato a un aumento delle richieste di prestazioni private. Molti pazienti non utilizzano le ricette mediche emesse, lasciando inutilizzati farmaci e esami. I dati indicano che le liste di attesa si sono allungate, influenzando le scelte tra sanità pubblica e privata.

? Punti chiave Come influisce questo blocco sulla scelta tra pubblico e privato?. Perché le ricette mediche emesse restano inutilizzate dai pazienti?. Quali sono le cause reali dietro il fallimento delle liste d'attesa?. Come si evita che la rapidità diventi un privilegio economico?.? In Breve Dati Agenas indicano ritardi per il 21% degli accertamenti tra gennaio e aprile 2026.. Lentezza burocratica spinge i pazienti verso il settore privato per evitare slittamenti.. Molte ricette pubbliche restano inutilizzate per l'impossibilità di garantire le prestazioni programmate.. Il divario tra monitoraggio digitale e capacità clinica evidenzia nodi organizzativi profondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità, 2,4 milioni di visite bloccate: il ritardo del 21%

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