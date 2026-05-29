Il fratello dell'ex premier è stato rinviato a giudizio in un procedimento per presunte irregolarità finanziarie, mentre il legale che lo assiste ha deciso di lasciare il caso. Il Partito Socialista respinge le accuse di corruzione, sostenendo che si tratti di un complotto contro il governo. Due elementi aggravano la situazione: il processo in corso e l'abbandono dell'avvocato, che alimentano le tensioni politiche e legali attorno alla figura dell'ex premier.

Mentre il Partito Socialista di Pedro Sánchez rigetta le accuse di corruzione chiamando in causa un complotto messo in piedi (da chi?) per far cadere il governo, sono due gli elementi che aggiungono sale sulle ferite del duo Sánchez-Zapatero. Da un lato uno degli avvocati più in vista, il professor Bernardo del Rosal, si è dimesso dalla difesa di Julio Martínez Martínez, amico di José Luis Rodríguez Zapatero e principale oggetto delle investigazioni che stanno scoperchiando un sistema che da Madrid operava, stando alle accuse, fino a Caracas. E dall'altro, la frana che non si placa attorno al perimetro parlamentare della maggioranza che sostiene Sánchez, il cosiddetto batacazo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sánchez accerchiato. Il fratello a processo e l'addio del legale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pedro Sánchez accerchiato dagli scandali: Zapatero, moglie, fratello e una ‘fontanera’ del Psoe nel mirino dei magistrati. Ma lui: “Non mi dimetto”Un’indagine giudiziaria coinvolge familiari e collaboratori del presidente del governo spagnolo.

Spagna, tempesta legale sul Psoe: processato il fratello di SánchezIl fratello del leader socialista è stato processato nell'ambito di un'indagine sulla società Plus Ultra.

Argomenti più discussi: Pedro Sánchez accerchiato dagli scandali: Zapatero, moglie, fratello e una ‘fontanera’ del Psoe nel mirino dei magistrati. Ma lui: Non mi dimetto; Pedro Sánchez accerchiato dagli scandali | Zapatero moglie fratello e una ‘fontanera’ del Psoe nel mirino dei magistrati Ma lui | Non mi dimetto; Dalla moglie al fratello fino a Zapatero | tutti i guai giudiziari che assediano Sanchez.

Pedro Sánchez accerchiato dagli scandali: Zapatero, moglie, fratello e una fontanera del Psoe nel mirino dei magistrati. Ma lui: Non mi dimettoIl premier spagnolo in Italia incontra il Papa e la leader Pd Elly Schlein, ma non la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le inchieste per riciclaggio, traffico d’influenze, abuso d’ufficio, corr ... msn.com