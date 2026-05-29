San Severo maggioranza in frantumi sul ‘caso McDonald’s’ e sindaco al vetriolo | Non cedo ai ricatti

Notizia in breve

La maggioranza di San Severo si è divisa sulla questione relativa alla presenza di un punto vendita McDonald's in città. La frattura è esplosa dopo un comunicato stampa diffuso da un consigliere comunale, che ha contribuito a creare tensione all’interno dell’amministrazione. Il sindaco ha risposto dichiarando di non voler cedere ai ricatti, evidenziando la difficoltà di mantenere l’unità politica su questa problematica.