San Severo maggioranza in frantumi sul ‘caso McDonald’s’ e sindaco al vetriolo | Non cedo ai ricatti
La maggioranza di San Severo si è divisa sulla questione relativa alla presenza di un punto vendita McDonald's in città. La frattura è esplosa dopo un comunicato stampa diffuso da un consigliere comunale, che ha contribuito a creare tensione all’interno dell’amministrazione. Il sindaco ha risposto dichiarando di non voler cedere ai ricatti, evidenziando la difficoltà di mantenere l’unità politica su questa problematica.
La maggioranza di Lidya Colangelo si è liquefatta sul caso ‘McDonald’s’. Galeotto fu un comunicato stampa del consigliere comunale Alfredo Tardio. Poche ore prima del Consiglio comunale, aveva annunciato in pompa magna l’arrivo a San Severo della catena di fast food.Con dovizia di particolari. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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