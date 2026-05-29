La squadra di pallavolo maschile di San Giustino ha iniziato a definire la rosa per la prossima stagione in serie A3. La società ha annunciato che l’obiettivo principale resta qualificarsi ai play off. La formazione continuerà a competere nel massimo campionato regionale e sta lavorando per rafforzare il roster in vista delle partite in programma. La campagna di preparazione è in corso, senza ulteriori dettagli sui giocatori coinvolti.

Si comincia a disegnare l’organico che affronterà ancora la serie A3 maschile con la maglia della Altotevere San Giustino. Una degli elementi su cui i biancoazzurri puntano è l’opposto Simone Marzolla (nella foto): "Il prossimo sarà il quarto anno di militanza effettiva a San Giustino dove mi trovo bene. Le prime due stagioni sono state difficili per me a causa del noto infortunio che sono finalmente riuscito a mettere alle spalle. La stagione passata è stata quella della mia piena ripresa, ci è mancato il passettino decisivo dell’ingresso nella finale dei play-off, sfumato al golden set nella partita di Belluno. Siamo arrivati molto vicini e allora dico che sarebbe bello centrare l’obiettivo, è un sogno nel cassetto per me e per la società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giustino, Simona Marzolla: "Nuova stagione, obiettivo play off"

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