Sampdoria il paracadute è finito e il bilancio piange | ecco quanto costa la Serie B
Il bilancio della Sampdoria mostra perdite a causa della permanenza in Serie B, che ha comportato costi maggiori rispetto alla Serie A. La società ha evidenziato un aumento delle spese e una diminuzione delle entrate, influenzate dalla mancata partecipazione alla massima divisione e dall’assenza di ricavi legati a competizioni di alto livello. La fine del cosiddetto “paracadute” ha contribuito a un peggioramento della situazione finanziaria, con un impatto diretto sulle risorse disponibili per il club.
In casa blucerchiata si guarda ai numeri e, come ampiamente prevedibile, il peso della permanenza in Serie B continua a farsi sentire sulle casse di Corte Lambruschini. Si è svolta oggi l’assemblea degli azionisti della Sampdoria che, con il voto dell’azionista di maggioranza (rappresentato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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