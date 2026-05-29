Sampdoria il paracadute è finito e il bilancio piange | ecco quanto costa la Serie B

Notizia in breve

Il bilancio della Sampdoria mostra perdite a causa della permanenza in Serie B, che ha comportato costi maggiori rispetto alla Serie A. La società ha evidenziato un aumento delle spese e una diminuzione delle entrate, influenzate dalla mancata partecipazione alla massima divisione e dall’assenza di ricavi legati a competizioni di alto livello. La fine del cosiddetto “paracadute” ha contribuito a un peggioramento della situazione finanziaria, con un impatto diretto sulle risorse disponibili per il club.