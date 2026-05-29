Durante il torneo di Piazza di Siena a Roma, si svolgono competizioni di salto ostacoli con i cavalli. L'evento vede la partecipazione di cavalieri e amazzoni qualificati, che affrontano percorsi con vari ostacoli posizionati in modo strategico. La manifestazione si svolge nel contesto di Villa Borghese, una delle principali aree verdi della città, e rappresenta una tradizione consolidata nel panorama equestre italiano. La gara attira appassionati e professionisti del settore.

Al curatissimo torneo di Piazza di Siena partecipano ogni anno i migliori cavalieri e amazzoni del mondo, ma è meno elitario di come sembra A fine maggio, a Roma, si svolge da cento anni esatti il torneo internazionale di equitazione di Piazza di Siena. È una delle competizioni di salto ostacoli più affascinanti e rinomate al mondo, visto che si tiene in uno scenografico ovale dentro lo storico parco di Villa Borghese – Piazza di Siena, appunto –, circondato da moltissimi alberi, fontane ed edifici barocchi. Non c’è, in verità, una sola gara a ostacoli. Nell’ovale di Piazza di Siena se ne svolgono parecchie, la più importante sarà il Rolex Gran Premio Roma del 31 maggio (l’ultimo giorno) a cui parteciperanno cinquanta tra i migliori cavalieri e le migliori amazzoni del mondo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Saltare ostacoli con i cavalli a Villa Borghese, a Roma

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