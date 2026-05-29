Salta l’accordo sugli asili nidi | sciopero e presidio l’11 giugno a Novara

Da novaratoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 26 maggio in Prefettura si è tenuto un tentativo di conciliazione sul futuro dei nidi comunali di Novara, ma non si è raggiunto un accordo. L’11 giugno si terrà uno sciopero e un presidio in città. La protesta coinvolgerà lavoratori e cittadini, che chiedono soluzioni per il servizio. La mancanza di intesa ha portato alla convocazione dell’evento di protesta.

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Si è concluso con un mancato accordo il tentativo obbligatorio di conciliazione sul futuro dei nidi comunali di Novara, svolto il 26 maggio in Prefettura. A comunicarlo è la FP Cgil Novara Vco, che annuncia lo sciopero del personale educativo per giovedì 11 giugno.Al centro della vertenza c’è la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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