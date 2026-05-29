Salta l’accordo sugli asili nidi | sciopero e presidio l’11 giugno a Novara
Il 26 maggio in Prefettura si è tenuto un tentativo di conciliazione sul futuro dei nidi comunali di Novara, ma non si è raggiunto un accordo. L’11 giugno si terrà uno sciopero e un presidio in città. La protesta coinvolgerà lavoratori e cittadini, che chiedono soluzioni per il servizio. La mancanza di intesa ha portato alla convocazione dell’evento di protesta.
Si è concluso con un mancato accordo il tentativo obbligatorio di conciliazione sul futuro dei nidi comunali di Novara, svolto il 26 maggio in Prefettura. A comunicarlo è la FP Cgil Novara Vco, che annuncia lo sciopero del personale educativo per giovedì 11 giugno.Al centro della vertenza c’è la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
The Untold Struggles Behind the Worlds Most Famous Success Stories
Notizie e thread social correlati
Istituti tecnici, sciopero nazionale il 7 maggio: a Novara presidio in prefetturaIl prossimo 7 maggio si terrà uno sciopero nazionale nel settore degli istituti tecnici, organizzato dalla Flc Cgil di Novara e del Vco.
StMicroelectronics, Fiom Cgil: "Senza accordo sull’acqua entro giugno salta l’investimento"La Fiom Cgil ha annunciato che, senza un accordo sulla questione dell’acqua entro giugno, l’investimento programmato da parte di StMicroelectronics...
Temi più discussi: Armi nucleare, salta l’accordo. Pace e sicurezza sempre più a rischio; Accordo USA-Iran, Maurizio Molinari: Ciò che li tiene ancora distanti è il nucleare, se salta riprendono le operazioni militari; Centro Santa Chiara, accordo last-minute: salta lo sciopero delle maschere. Soddisfatti i sindacati: Intesa su indennità e arretrati; Salta l’accordo sugli asili nidi: sciopero e presidio l’11 giugno a Novara.
L’incredibile storia di Mateta: Cercato dalla Juventus, trova l’accordo con il Milan per il trasferimento a fine mercato di gennaio. Tutto salta per via delle condizioni del ginocchio che non danno garanzie allo staff medico del Milan. L’attaccante rimane al Palace facebook
Salta all’ultimo l’accordo Estée Lauder-Puig Tramonta l'ipotesi di una fusione da 40 miliardi di dollari x.com
Samsung, salta l’accordo sui bonus: 48.000 dipendenti pronti a scioperareLo sciopero che Samsung Electronics cercava di evitare pare che sia ormai inevitabile. Da domani, salvo un accordo dell’ultimo momento, circa 48.000 lavoratori si fermeranno per 18 giorni rischiando d ... hdblog.it
Benzene negli shampoo secchi Unilever: salta l’accordo da 3,6 milioni per risarcire i consumatori (ma non è finita)Sembrava una storia destinata a chiudersi con un maxi-risarcimento, ma un giudice federale ha rimesso tutto in discussione. Al centro della vicenda ci sono alcuni tra i marchi di shampoo secco più ... greenme.it