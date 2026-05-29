Salerno, dalla nostra inviata – Sarà l’afa ma solo due turisti stanchi stanno attraversando piazza della Libertà che ha la stessa dimensione di San Pietro però ricorda semmai Dubai degli albori. Oggi, sotto il porticato della “più grande piazza d’Europa sul mare” progettata dall’archistar Bofill, tante vetrine sono sfitte e i vani neri al piano inferiore serrati da lucchetti perché c’è un contenzioso in atto con il Comune. Allungando lo sguardo sul Tirreno, la stazione marittima a forma di ostrica di Zaha Hadid è sovrastata da una nave da crociera talmente alta che il fotografo Berengo Gardin, se fosse ancora in vita, la definirebbe ultra-mostro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salerno, la Montecarlo del principe De Luca V: “Mi votano anche i sassi”. I fan di don Vicienz: “Piace come una serie tv”

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