Alle elezioni regionali, il candidato di centro-sinistra ha ottenuto il 57,8% dei voti a Salerno. La vittoria è stata accompagnata da discussioni sul rapporto tra il politico e il Partito Democratico, e sulla percezione delle grandi opere pubbliche, che sembrano distanti dalla vita quotidiana dei cittadini. La campagna elettorale ha evidenziato anche i progetti di sviluppo e i cantieri in corso nella zona.

? Punti chiave Come influisce il legame tra De Luca e il PD sul consenso?. Perché le grandi opere architettoniche sembrano isolate dalla realtà cittadina?. Chi sono i movimenti che criticano la gestione urbanistica del sindaco?. Come cambierà la sicurezza urbana con il nuovo modello proposto?.? In Breve Vincenzo Luciano guida la lista Progressisti con il supporto del segretario Piero De Luca.. Il movimento satirico Figli delle Chiancarelle critica la gestione urbanistica di Maddalena Cantisani.. Simona Calzaretti raccoglie preferenze puntando sulla sicurezza urbana contro i maranza.. Gestione amministrativa iniziata nel 1993 con la rimozione dei privilegi post Tangentopoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, De Luca trionfa col 57,8%: tra sogni di lusso e cantieri

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