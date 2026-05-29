Saipem inaugura Drilling Training Centre per la formazione tecnica del personale

Saipem ha aperto un nuovo centro di formazione tecnica dedicato alla perforazione offshore. La struttura si concentra sulla preparazione del personale specializzato nel settore. La perforazione in mare aperto rappresenta un settore chiave per l'azienda, che opera a livello globale in progetti energetici e infrastrutturali sia offshore che onshore. La creazione del centro mira a potenziare le competenze tecniche degli operatori coinvolti in queste attività.

(Adnkronos) – La perforazione in mare aperto, o drilling offshore, è da sempre un pilastro strategico fondamentale per Saipem, leader globale nell'ingegneria e nella costruzione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture sia offshore che onshore. Al fine di migliorare performance, sicurezza e affidabilità delle operazioni del settore, chiamato ad affrontare sfide sempre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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