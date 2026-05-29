Un temporale improvviso ha colpito l’area tra Algeria e Libia, portando nubifragi e una raffica di fulmini. Le piogge intense hanno causato allagamenti e disagi, mentre i fulmini hanno illuminato il cielo. Il calore estremo nel deserto ha contribuito a creare condizioni di instabilità atmosferica, favorendo le forti precipitazioni, che si sono sviluppate rapidamente, sorprendendo la zona.

? Punti chiave Come può il calore estremo trasformare il deserto in una tempesta?. Perché l'umidità del Golfo di Guinea scatena questi nubifragi improvvisi?. Cosa accade agli oued quando il terreno non assorbe l'acqua?. Quanto tempo impiegheranno i nuovi laghi effimeri a scomparire?.? In Breve Umidità del Golfo di Guinea e calore sahariano alimentano moti convettivi verticali.. Terreno poco permeabile causa alluvioni lampo nei letti degli oued.. L'acqua accumulata nei nuovi laghi effimeri evaporerà in poche settimane.. Massima intensità dei sistemi temporaleschi prevista nelle prossime ore.. Un violento sistema temporalesco a mesoscala sta colpendo il cuore del deserto tra l’Algeria sud-orientale e la Libia meridionale, con piogge intense e fulmini che minacciano le zone aride. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sahara sotto i temporali: nubifragi e fulmini tra Algeria e Libia

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