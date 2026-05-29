Sagra di Mortise 2026
A Mortise si terrà la Sagra di Cristo Risorto tra il 22 e il 31 maggio 2026, con sei serate di eventi. Le date sono il 22, 23, 24, 29, 30 e 31 maggio. L’evento è organizzato dalla parrocchia locale e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel quartiere. La manifestazione si svolgerà nel centro della comunità, con attività e intrattenimenti previsti per ogni serata.
A Mortise è tempo di sagra. La Parrocchia di Cristo Risorto rinnova uno degli appuntamenti più sentiti del quartiere con sei serate di festa in programma venerdì 22, sabato 23, domenica 24, venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 maggio 2026.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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