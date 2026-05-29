Sagra di Mortise 2026

Notizia in breve

A Mortise si terrà la Sagra di Cristo Risorto tra il 22 e il 31 maggio 2026, con sei serate di eventi. Le date sono il 22, 23, 24, 29, 30 e 31 maggio. L’evento è organizzato dalla parrocchia locale e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel quartiere. La manifestazione si svolgerà nel centro della comunità, con attività e intrattenimenti previsti per ogni serata.