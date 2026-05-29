Sabato 30 maggio l' addio a Gianluca Benedetti il sub morto alle Maldive

Sabato 30 maggio alle 10 si terranno i funerali di Gianluca Benedetti, un istruttore subacqueo di 44 anni originario di Padova, deceduto durante un’immersione alle Maldive. La cerimonia si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Cristo Re in via Sant’Osvaldo. La notizia è stata confermata dall’organizzazione locale e riguarda il decesso avvenuto durante un’immersione in mare.

Sabato 30 maggio alle 10, nella chiesa parrocchiale di Cristo Re in via Sant’Osvaldo, saranno celebrati i funerali di Gianluca Benedetti, il 44enne istruttore subacqueo padovano morto durante un’immersione alle Maldive. A dare l’annuncio della cerimonia funebre sono stati la madre Paola, che vive. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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