Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros, evento che ha suscitato discussioni nel mondo del tennis. Durante un incontro, Aryna Sabalenka si è avvicinata per offrirgli conforto, dicendo di aver provato dispiacere per la sua sconfitta e di credere che tornerà più forte. L'evento si è svolto a Parigi il 29 maggio 2026.

Parigi, 29 maggio 2026 – L'uscita di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros fa ancora tanto rumore. Partito da favorito assoluto per la vittoria dello Slam, l'altoatesino si è dovuto arrendere al secondo turno a causa si un malore, dovuto al caldo e alla mancanza di energie. Sinner era in assoluto controllo della partita, nei primi due set non c'è stata storia per l'argentino Juan Manuel Cerundolo: 6-3 il primo e 6-2 il secondo. Anche nel terzo nessun problema per Jannik, almeno fino al 5-1. Poi qualcosa è cambiato. Un malore, dovuto al caldo terribile di Parigi e a una notte insonne, come raccontato da lui stesso nel post partita. L'altoatesino ha onorato il torneo, rimanendo in campo fino all'ultimo, ma alla fine a spuntarla è stato Cerundolo, che quindi se la vedrà domani contro lo spagnolo Landaluce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sabalenka consola Sinner: “Mi è dispiaciuto tanto, ma tornerà più forte”

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Aryna Sabalenka and Jannik Sinner Chatting during Practice - Madrid Open 2026

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