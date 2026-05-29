Il governo russo ha stanziato 26 miliardi di rubli per finanziare progetti di biostampa e sviluppo di organi artificiali contro l’invecchiamento. La ricerca prevede l’utilizzo di modelli di maialini nani per la produzione di organi compatibili con il corpo umano. Il piano mira a salvare 175 persone attraverso la creazione di organi su misura, riducendo i tempi di attesa e i rischi di rigetto.

? Punti chiave Come faranno i maialini nani a produrre organi per l'uomo?. Perché il piano punta a salvare esattamente 175.000 vite?. Cosa permetterà la biostampa 3D di riparare entro il 2030?. Come influirà la terapia genica sul decadimento cellulare naturale?.? In Breve Obiettivo 175.000 vite salvate entro la fine del decennio corrente.. Ricerca su cartilagine e tiroide murina già in fase avanzata.. Xenotrapianti tramite maialini nani modificati e studi su freddo estremo.. Target sostituzione completa organi umani previsto per l'anno 2030.. Il governo russo finanzia un piano da 26 miliardi di dollari per combattere l’invecchiamento cellulare attraverso tecnologie avanzate come la biostampa e lo xenotrapianto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Russia: 26 miliardi per la biostampa e nuovi organi contro l’età

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