Il Valorugby ha vinto la partita, con Brisighella e Violi protagonisti. Violi ha segnato tre mete contro i rivali del Rovigo, contribuendo alla vittoria. Brisighella ha realizzato punti decisive nel secondo tempo. Il giovane talento ha superato i rivali della massima serie, dimostrando abilità e freddezza in campo. La squadra ha concluso con un punteggio di 28-15. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso.

? Punti chiave Chi è il giovane talento che ha battuto i rivali del Rovigo?. Come ha fatto Violi a superare i colleghi della massima serie?. Quale nuovo criterio ha portato alla divisione dei premi in categorie?. Come influenzerà questo trionfo la finale dello scudetto tra quattro giorni?.? In Breve Pietramala del Petrarca vince come miglior esordiente tra Foglio Bonda, Oliver e Cutler.. Botturi e Fabio Ruaro completano il podio della categoria Under 23.. La finale dello scudetto tra Valorugby e Pietramala si terrà tra quattro giorni.. Il voto per il miglior calciatore è stato espresso da quasi novemila appassionati.. Il Valorugby conquista tre premi su quattro agli A Élite Awards, gli Oscar del rugby italiano, consolidando il primato dei granata dopo una stagione di successi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rugby, il trionfo del Valorugby: Brisighella e Violi dominano gli Oscar

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