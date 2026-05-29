Un drone russo è precipitato su un edificio residenziale a Gala?i, in Romania, provocando un incendio. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Le autorità hanno diffuso immagini dei soccorsi e dei detriti nell’area dell’attacco. La polizia sta indagando sull’incidente. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle circostanze o alle eventuali responsabilità.

(LaPresse) Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Gala?i, in Romania, Paese membro della NATO, provocando un incendio e il ferimento lieve di due persone. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un drone russo, in un episodio avvenuto nella notte nei pressi del confine con l’Ucraina. In risposta all’allarme, la Romania ha fatto decollare due caccia F-16 e un elicottero IAR 330 SOCAT alle 01:19. Il presidente rumeno Nicu?or Dan ha annunciato su X la convocazione del Consiglio supremo di difesa nazionale, definendo l’episodio “il più grave incidente sul territorio nazionale dall’inizio della guerra di aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Romania, drone russo su Gala?i: le immagini dei soccorsi e i detriti dopo l’attacco

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