Romania drone russo colpisce un palazzo | due persone ferite
Un drone russo ha colpito un palazzo in Romania, ferendo due persone. L’incidente si è verificato ieri, con il governo romeno che ha confermato la violazione dello spazio aereo. Bucarest ha informato la Nato e convocato l’ambasciatore russo. La zona è stata messa sotto controllo e le autorità stanno indagando sull’accaduto. Nessuna altra informazione sui danni o sulle possibili cause dell’attacco.
Bucarest informa la Nato. Il governo romeno parla di violazione dello spazio aereo e convoca l’ambasciatore russo. Il ministro Crosetto: “Intollerabile escalation, la coesione dell’Alleanza atlantica resta incrollabile”. Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Gala?i, città della Romania vicina al confine con l’Ucraina. Nell’impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L’episodio -come riporta TGCom24 – è avvenuto poco prima delle tre del mattino mentre erano in corso massicci raid russi con droni nella regione ucraina di Odessa, ennesimo attacco nel conflitto russo-ucraino. In un primo momento l’ipotesi era stata rilanciata dai media ucraini e dalle autorità locali; successivamente è arrivata la conferma ufficiale del ministero della Difesa romeno. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Il momento in cui un drone russo colpisce un palazzo in Romania
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