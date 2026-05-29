Roma | Municipio I interviene per salvaguardia manifesti degli anni ’40 trovati a via Cola di Rienzo

A Roma, nel Municipio I, sono stati salvaguardati alcuni manifesti degli anni ’40 trovati durante l’eliminazione di alcune vetrine in via Cola di Rienzo.

(Adnkronos) – Sono salvi i manifesti degli anni ‘40 emersi dopo l’eliminazione di alcune vetrine in via Cola di Rienzo. Il Primo Municipio, si legge in una nota, si è impegnato per salvaguardare questo piccolo pezzo di storia della nostra città: grazie all’Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro della Direzione Generale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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